متوطنة الشرقية تناقش خطة العمل خلال الفترة المقبلة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا مع الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، في حضور مدير عام الإدارة، ومديرة إدارة البلهارسيا، ومدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.

تناول الاجتماع مناقشة خطة عمل الإدارة العامة والإدارات التابعة لها خلال الفترة السابقة، وعرض تقرير ومؤشرات الأداء لكل إدارة على حدى، كما ناقش وكيل الوزارة السلبيات والإيجابيات، وتم بحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل خلال الفترة المقبلة، وتم مناقشة خطة العمل خلال عام ٢٠٢٤، لمكافحة ناقلات الأمراض، والقضاء على البلهارسيا ومكافحة القواقع كيماوياً وميكانيكياً.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود خطة العمل القادمة للقضاء على الطفيليات المعوية لطلبة المدارس، ومتابعة وعلاج حالات الملاريا والفيلاريا والليشمانيا، وفحص وعلاج المجاري المائية المصابه.

وتم أيضا مناقشة خطة عمل فرق مكافحة ناقلات الأمراض، والاكتشاف والترصد الحشري، ومكافحة الحشرات والذباب والبعوض، والقوارض، بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت المختلفة والحيوية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.