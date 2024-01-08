ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظف في احدي شركات الاتصالات “ فرع we بمصر والسودان” بحدائق القبة القاهرة، لاتهامه بسرقة أموال الفرع ومحاولة الهروب.

القبض على موظف بشركة اتصالات سرق أموال العهدة وحاول التخلص من حياته

وأكدت التحريات الأولية أن المتهم بعد سرقة أموال فرع وي حاول الهرب، لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه وحاول إنهاء حياته قبل عملية ضبطه لكن فشل وتم ضبطه.

و تابعت التحريات الأولية أن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بسبب مشاكل أسرية وشخصية قام على أثرها بارتكاب الواقعة، وحاول إنهاء حياته لكن فشل، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق لإجراء التحقيقات.

كما توفيت سيدة وأصيب زوجها اختناقا داخل منزلها بمنطقة كرداسة وانتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوجود جثة ومصاب داخل شقة بمنطقة كرداسة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة مختنقة، فيما أصيب زوجها، نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المنبعث عن “موقد فحم”، داخل غرفة نومهما، المُغلقة بإحكام.

وتم نقل الزوج إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.