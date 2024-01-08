محافظ الغربية يزيل مخالفة في المهد بكورنيش زفتى

أكدَّ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مواصلة رصد وإزالة كل أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية، وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.

جاء ذلك خلال ضبط المحافظ لعملية تعدي بالبناء المخالف على حرم النيل مباشرة بكورنيش مدينة زفتى اثناء جولته التفقدية مساء اليوم لمدينة زفتى.



وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته بالإزالة الفورية للمخالفة والتحفظ ومصادرة مواد البناء والمعدات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذاً للقانون.



وأشرف محافظ الغربية بنفسة على عملية الازالة حتى الانتهاء من إزالة التعدي ،وأعطى محافظ الغربية توجيهات مشدده لرؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الإزالة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل، ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة. ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة المختصة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بإستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة