تأثير تناول البطاطس على صحة الجسم

أجرى باحثون أميركيون سلسلة من التجارب أثبتت أن تناول البطاطس قد يكون له تأثير إيجابي على صحة الإنسان.

تأثير تناول البطاطس على الجسم

قال العلماء إن هناك أسطورة مفادها أن البطاطس تشكل خطراً على الصحة ويجب عدم تناولها، لذا لُقبت البطاطس المقلية بالمنتج الأكثر ضررا في كل العصور، كما قيل إنها خطيرة سواء كانت مصنوعة في مقلاة كهربائية أو في زيت مقلي.

ومع ذلك، يقول العلماء أنه إذا تم إعداد هذا المنتج بشكل صحيح، فقد لا يكون آمنًا للصحة فحسب، بل يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا، فالعديد من الأطعمة، عند تناولها باعتدال، لا تسبب آثاراً صحية سلبية، بما في ذلك البطاطس.

وفي الوقت نفسه يقول العلماء إن تناول البطاطس يعطي الإنسان الشعور بالمتعة ما يؤدي إلى إنتاج الهرمونات المختلفة.

وهكذا يقول العلماء إن البطاطس قد تجعل الناس سعداء، لكن من المهم معرفة متى تتوقف في هذا الأمر.

وفي الوقت نفسه، يقول العلماء إن تناول حصتين من البطاطس المقلية أسبوعيًا يزيد من خطر الوفاة المبكرة بأكثر من الضعف.

ويقول العلماء أيضًا إنه من المضر بالصحة أيضًا أن يحتوي الطبق النهائي في أغلب الأحيان على كمية كبيرة من الملح والدهون المتحولة، مما يؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

ومع ذلك، فإن البطاطس المسلوقة أو المخبوزة بدون ملح غير ضارة تمامًا إذا تم تناولها باعتدال؛ من المهم فقط التأكد من تحضير الطبق بأكثر الطرق الغذائية الممكنة.