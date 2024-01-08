جولدن جلوب 2024| قائمة المسلسلات الفائزة في الدورة 81
جاء حفل توزيع جوائز جولدن جلوب هذا العام بقائمة مميزة من المسلسلات، والتي أعلن عنها في الحفل الذي أقيم فجر اليوم في ولاية كايفورنيا بحضور كوكبة بارزة من نجوم العالم
وجاءت قائمة المسلسلات الفائزة بـ جولدن جلوب 2024 كالآتي:
أفضل ممثلة تلفزيوني في مسلسل دراما
سارة سنوك عن مسلسل Succession
هيلين ميرين عن مسلسل 1923
بيلا رامزي عن مسلسل The Last of Us
كيري راسيل عن مسلسل The Diplomat
إيميلدا ستونتون عن مسلسل The Crown
إيما ستون عن مسلسل The Curse
أفضل مسلسل دراما
Succession 1923
The Crown
The Diplomat
The Last of Us
The Morning Show
أقيم حفل جولدن جلوب 81 في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، في حضور نخبة من أهم نجوم العالم.
استطاع فيلم OPPENHEIMER من الفوز بنصيب الأسد في الجزء الخاص بالجوائز السينمائية، حيث حصد 5 جوائز من بينها أفضل فيلم سينمائي درامي، وجائزة أفضل ممثل، وأفضل مخرج، بجانب أفضل ممثل في دور مساعد.