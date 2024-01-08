مفيد للشعر وإنقاص الوزن.. خل التفاح علاج طبيعي للعديد من المشاكل

خل التفاح هو علاج طبيعي له العديد من الخصائص المفيدة ويستخدم على نطاق واسع في الطب الشعبي والطبخ والحياة اليومية، ويمكن أيضًا استخدام هذا المنتج ذو الأسعار المعقولة أثناء إجراءات التجميل المنزلية المختلفة.

وقام موقع MedicForum بجمع نصائح حول استخدام خل التفاح للتجميل، وخاصةً لفقدان الوزن ولكن بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يساعد الخل في التخلص من الوزن الزائد فحسب، بل يكون له أيضًا تأثير إيجابي على حالة الجسم بأكمله.

خل التفاح لإنقاص الوزن

ويستخدم بعض الأشخاص عصير التفاح لإنقاص الوزن بشكل أسرع. للقيام بذلك، يجب أن تستهلك الخل داخليا، والجرعة التقريبية التي تعتبر فعالة هي ملعقة صغيرة لكل كوب من الماء النظيف ويجب عليك شرب هذا المحلول قبل الوجبات إذا اتبعت قواعد أخرى، فسيساعدك ذلك على فقدان الوزن الزائد بشكل أسرع وفي الوقت نفسه، تلعب جودة الخل في هذه الحالة دورًا كبيرًا.

خل التفاح للشعر

هذا المنتج، الذي يمكن العثور عليه في كل مطبخ، يمكن أن يتنافس مع بلسم الشعر باهظ الثمن غالبًا ما يستخدم الخل للشطف، يذوب في الماء الدافئ، وبناءً عليه، يمكنك تحضير قناع سائل علاجي ضد القشرة للقيام بذلك، فقط قم بخلط خل التفاح مع مغلي البابونج أو النعناع، وثم تحتاج إلى فرك هذا المنتج في فروة الرأس أو وضع غطاء خاص أو تغطية شعرك بمنشفة. وبعد 15 دقيقة يجب شطف الشعر بالماء.

خل التفاح للبشرة

يمكن استخدام خل التفاح كتونر للبشرة ويذيب الشوائب والدهون بشكل مثالي وينظف المسام ويجفف البثور، ولتحضير المنشط، ما عليك سوى إذابة ملعقة كبيرة من الخل في كوب واحد من الماء المغلي، من الأفضل استخدام جزء جديد من هذا المنتج في كل مرة، ويتم تنظيف الجلد بقطعة قطن مبللة بالمحلول الناتج. لتجنب جفاف البشرة، بعد استخدام تونر "الخل"، عليكِ وضع مرطب.

خل التفاح للتطهير

يقتل خل التفاح الجراثيم، لذلك يمكن استخدامه بأمان كمزيل طبيعي للعرق وللقيام بذلك، تحتاج فقط إلى مسح الإبطين أو القدمين بمحلول خل التفاح، ويمكنك إضافة الخل إلى حمامك أثناء الاستحمام وسوف تختفي رائحة العرق الكريهة، وغسولات الفم الخاصة ليست رخيصة إلى هذا الحد بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام محلول خل التفاح، وهو فعال مثل المنتجات التي يتم شراؤها من المتجر.

ولن ينعش أنفاسك فحسب، بل سيطهر أيضًا تجويف الفم ويجدر بنا أن نتذكر الخصائص المطهرة لخل التفاح أثناء إجراءات العناية بالأظافر، ويمكن استخدام الحمامات الدافئة المبنية على هذا المنتج لكل من اليدين والقدمين وبعد هذه التلاعبات البسيطة، ستكتسب أظافرك مظهرًا "جديدًا"، وستكون المكافأة هي الوقاية من الفطريات.