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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عاجل.. وفاة أسطورة ألمانيا بيكنباور

بيكنباور
بيكنباور

توفي منذ قليل أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور أمس الأحد عن عمر يناهز 78 عامًا. 

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وكشفت وكالة الأنباء الألمانية عن أن أحد أفراد أسرة الأسطورة الألمانية أكد صحة نبأ وفاة بيكنباور خلال اللحظات الماضية.

ورحل الألماني عن عمر يناهز 78 عامًا، حيث يعد بكنباور ولد الأسطورة الراحل في الحادي عشر من سبتمبر لعام 1945 في مدينة ميونخ.

فقد نجح في التتويج ببطولة كأس العالم مع المنتخب الألماني كلاعب في سنة 1974 وكمدرب في سنة 1990.

ونجح الأسطورة الألمانية في أن يُذاع صيته بعد نجاحه كمنظم في سنة 2006، كما يُعتبر من أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم.

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