جنود الاحتلال يعتدون على مواطنين ويتلفون محاصيل زراعية جنوب الخليل

اعتدى جنود الاحتلال ومستعمرون، اليوم الإثنين، على مواطنين بالضرب، وأتلفوا محاصيل زراعية جنوب الخليل.

وحسب وكالة وافا، أفادت مصادر طبية ومحلية، لمراسلنا بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الشاب عمر عبد الهادي القصاص (33 عاما) جنوب الخليل، ما أسفر عن إصابته برضوض، نقل إثرها إلى مستشفى دورا.

وفي بلدة يطا، هاجم مستعمرو مستعمرة "اتسخار مان" رعاة أغنام في واد الجوايا وأجبروهم على مغادرة المراعي بعد الاعتداء عليهم، وخربوا سياجا يحيط بأراضي عائلة النواجعة، كما أطلقوا ماشيتهم في محاصيل المواطنين الزراعية المملوكة لعائلات: الشواهين، والنواجعة، والدعاجنة، ومنعوا المواطن ممدوح أبو طبيخ من فلاحة أرضه.

وفي منطقة "واد اجحيش" بمسافر يطا، احتجز جنود الاحتلال المواطن محمد النواجعة، ونكلوا به.

وفي منطقة "قويويص" زرع مستعمرون أشجارا في أراضي المواطنين، فيما طارد آخرون رعاة أغنام ومنعوهم من الوصول للمراعي في منطقة "واد ماعين".