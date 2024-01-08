مجلس جامعة سوهاج يعلن عن وظيفة 21 عضو هيئة تدريس

عقد مجلس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إجتماع طارئ لمناقشة توزيع الأعداد المطلوبة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس، وذلك بكليات الحقوق، والتربية النوعية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور عبد الناصر يس، والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، والمحاسب اشرف القاضي، أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.



وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الجهاز والطفرة في أداءه المؤسسي، والتي انعكست بدورها على تحسين بيئة العمل الوظيفية، مضيفاً ان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد وافق علي الاعلان عن شغل وظائف لعدد ٢١ عضو هيئة التدريس بالجامعة موزعة كالآتي، بالنسبة لكلية الحقوق٢ استاذ مساعد بقسمي القانون العام والقانون الجنائي، ٥ مدرس بأقسام الإقتصاد والمالية العامة، القانون المدني، المرافعات المدنية والتجارية، القانون الدولي الخاص وفلسفة القانون وتاريخه.



وأضاف النعماني انه بالنسبة لكلية التربية النوعية ٦ مدرس بأقسام التربية الفتية، ( رسم وتصوير- اشغال خشب)، قسم الاقتصاد المنزلي(نسيج- ادارة منزلية)، قسم الاعلام التربوي( مسرح تربوي)، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ٨ مدرس. عدد ٢ بقسم تكنولوجيا المعلومات، ٢ بقسم نظم المعلومات، ٢ بقسم شبكات الحاسب، و٢ بقسم علوم الحاسب.





وجدير بالذكر انه على الراغبين فى الحصول على الوظيفة تقديم الطلبات باسم أمين عام الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالادارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية والوظائف القيادات والاشرافية.