جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لـ "وهبه شلبي" بالزقازيق

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية عزبة وهبه شلبي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وأليات الجامعة لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة.

نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى، بقيادة الدكتور حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطرى.

وقد تم الكشف على ٢٤٣ حالة حيوانات، و ٢٦١٥ حالة طيور وأرانب، وتم تشخيصهم وعلاجهم وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً، وذلك فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

يشار إلى أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.