6 أسباب مفاجئة لحصوات الكلى.. أبرزها نقص الكالسيوم

قام الخبراء في مجال جراحة المسالك البولية بتسمية 6 أشياء غريبة للوهلة الأولى يمكن أن تؤدي إلى ظهور حصوات الكلى، على سبيل المثال، تم تضمين ظاهرة الاحتباس الحراري في هذه القائمة.

نقص الكالسيوم في النظام الغذائي

تتكون العديد من حصوات الكلى من الكالسيوم، ولهذا السبب يتجنب الناس في كثير من الأحيان هذه العناصر الغذائية ولكن هذا خطأ كبير، إذ أن استبعاد الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم من النظام الغذائي، ويزيد من خطر الإصابة بتحصي البول، كما أكدت دراسة أجراها علماء من كلية هارفارد للصحة العامة وحافظ على توازن الكالسيوم الصحيح واحتمالية تكون حصوات الكلى ستكون ضئيلة.

الإكثار من أكل اللحوم

إذا كنت لا تستطيع العيش بدون هذا المنتج، فعليك على الأقل الاعتماد على اللحوم البيضاء أكثر من اللحوم الحمراء وفي عام 2014، أكد العلماء أن آكلي اللحوم أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى بنسبة 30-50% مقارنة بالنباتيين.

العيش في المناطق الاستوائية

إذا كنت تعيش في مناخ استوائي، فإن خطر إصابتك بتحصي البول يزداد ويرجع ذلك إلى انخفاض تدفق البول من الجسم، خاصة إذا كان الشخص يفتقر إلى شرب الماء كما أن الإسهال المزمن، الذي يشاهد غالبًا بين الناس في البلدان الاستوائية الفقيرة، يزيد من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ

لقد ناقش العلم منذ فترة طويلة ما إذا كانت هناك علاقة بين ظاهرة الاحتباس الحراري وحدوث حصوات الكلى كلما كان الطقس أكثر سخونة، كلما زاد خطر الإصابة بتحصي البول، كما يتضح من الإحصائيات من جميع أنحاء العالم ومع ذلك، لم يتم بعد إثبات العلاقة السببية المباشرة بين هذه الظواهر.

علم الوراثة

ما يسمى بحصوات السيستين، وهي نوع من حصوات الكلى، تنتج عن وجود كمية كبيرة من مادة السيستين في البول ويظهر هناك بسبب بيلة السيستين - وهو اضطراب وراثي ورثته من والديك وهذا هو النوع الوحيد من حصوات الكلى الذي ينتقل وراثيا.

متلازمة القولون العصبي

الأمراض التي تندرج تحت هذه الفئة عادة ما تشمل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون ومع ذلك، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن تحص بولي يجب أن يكون أيضًا في هذه القائمة ومن أسباب ذلك الإسهال الذي يرتبط باضطرابات في عمل المعدة، مما يحرم الجسم من الماء.