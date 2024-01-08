خطر جديد لاستخدام المضادات الحيوية| علماء يكشفون مفاجأة

وجد مجموعة من العلماء أن تناول المضادات الحيوية عن طريق الفم بشكل جدي يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط المضادات الحيوية بحصوات الكلى، حسبما ذكرت مجلة Science Daily.



ليس لدى العلم حتى الآن إجابة دقيقة على سؤال ما الذي يساهم بالضبط في تكوين حصوات الكلى، ولكن البيانات الجديدة من العلماء تشير إلى أن المضادات الحيوية عن طريق الفم تلعب دورا في تطور هذا الاضطراب، وعلاوة على ذلك، وبسبب استخدام المضادات الحيوية، بدأت حصوات الكلى بالظهور حتى عند الأطفال، وهو أمر لم يواجهه الأطباء من قبل.

ولقد زاد معدل انتشار حصوات الكلى بشكل عام بنسبة 70٪ على مدى الثلاثين عامًا الماضية، خاصة بين المراهقين والشابات.، وقال قائد الدراسة جريجوري تاسيان، وهو طبيب في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا: "نظرًا لأن المضادات الحيوية توصف للأطفال أكثر من البالغين، فإننا نعتقد أنه من الممكن التحدث عن تأثير هذه الأدوية على تكوين حصوات الكلى".

ونشرت نتائج دراسة العلماء في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، وقام الفريق بتحليل التعرض الأولي للمضادات الحيوية لما يقرب من 26000 مريض مصاب بحصوات الكلى، ومقارنة البيانات ببيانات من 260000 مريض لا يعانون من حصوات الكلى، وأكد هذا التحليل أن عدة أنواع من المضادات الحيوية عن طريق الفم ترتبط بأمراض الكلى.

والفئات الخمس من المضادات الحيوية التي اكتشفناها هي الكبريتات الفموية، والسيفالوسبورينات، والفلوروكينولونات، والنيتروفورانتوين، والبنسلينات واسعة الطيف، وكان المرضى الذين يتلقون أدوية السلفا أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى بمقدار الضعف، وأفاد الباحثون أن المرضى الذين تلقوا البنسلين واسع النطاق، زاد الخطر بنسبة 27%.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ العلماء أنه حتى بعد عدة سنوات من استخدام المضادات الحيوية، فإن خطر الإصابة بحصوات الكلى، على الرغم من انخفاضه قليلاً، ظل مرتفعاً بشكل عام.