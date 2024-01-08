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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

محادثات أرمينية أمريكية حول ملف التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان

مجلس الأمن الأرميني
مجلس الأمن الأرميني أرمين جريجوريان

بحث سكرتير مجلس الأمن الأرميني أرمين جريجوريان، اليوم الاثنين، مع كبير مستشاري الولايات المتحدة لمفاوضات القوقاز والرئيس المشارك للولايات المتحدة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لويس بونو، ملف التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر مكتب جريجوريان، في بيان نقلته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية، أن الجانبين ناقشا مسار تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الأخيرة بين البلدين، إلى جانب عملية تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان. 

وأكد جريجوريان التزام أرمينيا بإحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وتصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان مطلع يوليو من العام الماضي، بعدما اتهمت يريفان الحكومة في باكو بتأجيج أزمة إنسانية في إقليم ناجورنو قره باغ المتنازع عليه، بعدما أغلقت باكو ممر لاتشين وهو الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بأرمينيا، وحيث تتواجد قوات حفظ سلام روسية.

يُشار إلى أن ناجورنو قرة باغ، المتنازع عليه بين البلدين، معترف به دوليا جزءا من أذربيجان باستثناء منطقة منها تديرها سلطات انفصالية من عرقية الأرمن تقول إن المنطقة وطن أجدادها. وتسبب النزاع على المنطقة في نشوب حربين منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 أحدثهما في عام 2020.

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