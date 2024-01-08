وكيل صحة سوهاج يهنىء الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

التقي الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور لفيف من قيادات مديرية الصحة بالأخوة الأقباط العاملين بديوان المديرية لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

حيث قام بتحية الحضور جميعاً، مقدماً لهم خالص التهاني لافتاً أن تلك المناسبات تظهر مدي عمق العلاقة الوثيقة والمحبة التي تجمع أبناء هذا الوطن

فهم نسيج واحد ويعيشون فوق أرض واحد و تظلهم سماء واحدة .

مؤكداً اننا جميعاً نعمل لأجل إعلاء راية مصرنا الغالية عالياً، وأننا جميعاً يد واحدة .

ومن جانبهم أعرب الحضور عن خالص إمتنانهم لتلك المشاعر و لزملائهم لحرصهم الدائم علي مشاركتهم بجميع المناسبات . مؤكدين علي ترابطهم و محبتهم .

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد حسن ابوهاشم قام بزيارة لكنائس المحافظة، وذلك لحرصه علي تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

اعاده الله علي الجميع بالخير.