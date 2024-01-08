نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدات من مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية باستخدام تكتيكات غارات نارية بوساطة مدفع "أكاتسيا" على حدود جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.

وحسب وكالة سبوتينك، تبين المشاهد لحظة قصف المدفعية الروسية "أكاتسيا" الأهداف التابعة للجيش الأوكراني على حدود جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة "الغرب" بمساعدة الضربات الجوية ونيران المدفعية لتابعة للقوات الروسية تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الهجومية الآلية "32" و"43" و"115" و"25" و"95" المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.