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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انفجار عبوة ناسفة يودى بحياة 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

قوات امريكية
قوات امريكية

لقى ثلاثة مسلحين مصرعهم من قوات "قسد" الموالية للقوات الأمريكي، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية كانت تقلهم في ريف دير الزور شرق سوريا.

وحسب وكالة سبوتنيك، في دير الزور، إن تفجيرا بعبوة ناسفة مزروعة استهدف سيارة لمسلحي "قسد" على الطريق الواصل بين بلدتي غرانيج والكشيكية جنوب قاعدة حقل "العمر" النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي، بريف المحافظة الشرقي.

وأدى التفجير، الذي نفذه مجهولون يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، لمقتل ثلاثة مسلحين من "قسد".

ويستمر مقاتلو العشائر العربية، الذين انطلقت انتفاضاتهم، نهاية شهر أغسطس آب من العام الماضي، هجماتهم ضد المسلحين الموالين لقوات الاحتلال الأمريكي، وذلك بالتزامن مع الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في المنطقة.

وعلى الرغم من التعزيزات العسكرية التي تقوم بها مليشيا "قسد" ودفع المزيد من عناصرها من الحسكة والرقة باتجاه محيط قواعد الجيش الأمريكي بريف دير الزور الشمالي، إلا أن الهجمات المسلحة لمقاتلي العشائر العربية لم تتوقف ونجحت، حتى الآن، في تكبيد القوات الموالية للاحتلال الأمريكي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

 

 

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