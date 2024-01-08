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الإثنين 08 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جهاز منتخب الشباب في الأقصر لمتابعة لاعبي الصعيد

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، في الأقصر في الفترة من 8 حتي 11 يناير الجاري لمتابعة اللاعبين في هذه المرحلة السنية في الصعيد في اطار خطة الجهاز الفني للبحث عن أفضل العناصر وضمها لمنتخب الشباب .

ويقيم الجهاز الفني خلال هذه الفترة في المدينة الشبابية بالأقصر ، ويتابع علي مدار هذه الفترة أكبر عدد من لاعبي الصعيد كما سيتم اقامة مباراة بين منتخبي شمال وجنوب الصعيد .

ويتقدم اتحاد الكرة بالشكر بهذه المناسبة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للمنتخبات الوطنية ، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار  التعاون المستمر لتحقيق مصلحة الكرة المصرية والنهوض بها .

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