جهاز منتخب الشباب في الأقصر لمتابعة لاعبي الصعيد

يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، في الأقصر في الفترة من 8 حتي 11 يناير الجاري لمتابعة اللاعبين في هذه المرحلة السنية في الصعيد في اطار خطة الجهاز الفني للبحث عن أفضل العناصر وضمها لمنتخب الشباب .

ويقيم الجهاز الفني خلال هذه الفترة في المدينة الشبابية بالأقصر ، ويتابع علي مدار هذه الفترة أكبر عدد من لاعبي الصعيد كما سيتم اقامة مباراة بين منتخبي شمال وجنوب الصعيد .

ويتقدم اتحاد الكرة بالشكر بهذه المناسبة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للمنتخبات الوطنية ، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر لتحقيق مصلحة الكرة المصرية والنهوض بها .