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الإثنين 08 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عدوان الاحتلال يرفع حصيلة الشهداء لـ 23 ألف شهيد..غزة في اليوم الـ94

غزة
غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غاراتها وقصفها على عدة مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما على وسطه وجنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، لتتجاوز بذلك الحصيلة الإجمالية للعدوان 23 ألف شهيد.

 

ووفقا لوكالة وافا الفلسطينية، أفادت مصادر محلية وصحية، بارتكاب الاحتلال جرائم عدة بجباليا وبيت حانون شمالي القطاع، خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، بينما أعلن عن استشهاد الصحفي عبدالله بريص بقصف إسرائيلي جنوب غزة.

 

وبحسب المصادر، تعرضت المنطقة الوسطى في قطاع غزة لغارات عنيفة استهدفت شققاً سكنيةً وخيام النازحين، بينما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على النصيرات والمغازي والبريج وشارع صلاح الدين، ما أدى الى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين.

 

وقال مراسلونا إن طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" أطلقت النار بشكل مكثف في مناطق مختلفة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

 

وكانت مصادر صحية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى 18 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى، تزامنا مع تواصل القصف الإسرائيلي العنيف في مخيم المغازي وبلدة الزوايدة.

 

وفي محافظة خان يونس، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ ساعات الفجر 30 شهيداً 5 منهم لا تزال جثامينهم داخل إحدى المدارس.

 

وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية، باستشهاد 73 مواطنا وإصابة 99 آخرين على الأقل، في قصف إسرائيلي لقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم ارتكاب العديد من المجازر.

 

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23084 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58926 جريحا، إضافة إلى أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

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