موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في السوبر الإسباني

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية.

ويبحث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة الروخيبلانكوس، حيث يرغب في الصعود لنهائي البطولة.

في المقابل، يرغب دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن الانتصار، خاصة وأنه يُمني نفسه في تحقيق لقب خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يستضيفها ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة الملكي أمام الروخيبلانكوس عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث البطولة.

وكان أنشيلوتي، قد أعلن عن قائمة ريال مدريد لبطولة السوبر الإسباني، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، ألفارو كارييو، فينيسيوس توبياس.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتن، نيكو باز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.

الجدير بالذكر أن القائمة شهدت غياب 4 لاعبين، وهم: تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، ولوكاس فاسكيز.