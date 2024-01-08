أشرف صبحي: كافة أنشطة وزارة الرياضة تستهدف تحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري

شهد الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية ، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة .

أوضح وزير الشباب والرياضة على أن الشباب صاحب النصيب الأوفر من دعم ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اللحظات الأولي لتوليه مسئولية الوطن كما تصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطني وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر بوقتنا الراهن .

واشار د اشرف صبحي أن الوزارة تستهدف خلال كافة أنشطتها تحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري، وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية، بما يعزز من روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية، مشيراً أن الوزارة تعمل على تطوير مهارات الشباب المصري وتنمية قدراتهم و واستثمار طاقاتهم في خدمة الوطن و الصالح العام.

قال وزير الشباب والرياضة "إن اهداف الوزارة تلاقت مع اهداف مؤسسة الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية ، حيث تم عقد العديد من اللقاءات وورش العمل بين الجانبين للوصول الي افضل اطار للتعاون بين الجانبين".

و تابع وزير الشباب والرياضة :" إن البرتوكول يستهدف تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع الهادفة للتمكين الاقتصادي للشباب ولخدمة المجتمع ومواجهة التغييرات المجتمعية وتطوير قدرات الشباب في مجال التطوع داخل الجامعات ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية و المدن الشبابية والرياضية"

و تابع وزير الشباب والرياضة: " إن البرتوكول يستهدف ايضا تقديم الأفكار والخطط والدراسات والاستشارات والبحوث الميدانية المتبادلة بين الوزارة والاتحاد من خلال ما يمتلكه الاتحاد من قدرات وخبرات تدريبية و بحثية بمركزها البحثي "دراية" للدراسات والاستشارات".

و قام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، وعن الاتحاد الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الإجتماعية، حضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية رئيس وحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.