منتخب غينيا يهزم نيجيريا بثنائية نظيفة وديًا

استطاع منتخب غينيا الأول لكرة القدم تحقيق الفوز على نظيره النيجيري بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما وديًا فى اطار الاستعدادات لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها في كوت ديفوار يوم 13 يناير الحالي.

وتمكن من احراز هدفي منتخب غينيا فى شباك نيجيريا كل من أجويبو كامارا في الدقيقة 14 وفاسينت كونتي في الدقيقة 64.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا في تمام العاشرة من مساء يوم السبت 13 يناير ، بتوقيت القاهرة ، وتجمع بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، على ان تقام فعاليات حفل الافتتاح كذلك أولى مواجهات الكان على ملعب ستاد الحسن واتارا الأولمبي بمدينة أبيدجان الإيفوارية.