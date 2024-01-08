غيابات ريال مدريد في السوبر الإسباني

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الملكي استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو في الدور نصف النهائي، حيث يرغب المدرب الإيطالي في تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية من البطولة.

وغاب 4 لاعبين عن قائمة ريال مدريد؛ وهم: تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، ولوكاس فاسكيز.

قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني

حارس المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، ألفارو كارييو، فينيسيوس توبياس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتن، نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.