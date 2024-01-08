عاجل
عاجل.. وفاة أسطورة ألمانيا بيكنباور يرضع الماء بدلا الحليب.. طفل فلسطيني شاهد على مجازر الاحتلال الإسرائيلي عاجل.. وفاة بكنباور عن عمر يناهز 78 عاما لبحث التعاون العسكري.. لقاء ثنائي بين قوات إثيوبيا و"صوميالاند"
الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء الباكستاني يدين الهجوم الإرهابي على فريق تأمين حملة مكافحة شلل الأطفال

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق

أدان رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار اليوم الاثنين الهجوم الإرهابي على أفراد الشرطة المُكلفين بحماية العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال في منطقة باجور.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب بيان نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس باكستان" المحلية، أشاد كاكار بأفراد الأمن وكذلك العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال، مشددا على أن الإرهابي لن ينجح أبدا في مخططاته الشائنة.

ويأتي ذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 5 ضباط في الشرطة الباكستانية وإصابة 22 آخرين في انفجار قنبلة استهدفت سيارة أمنية في منطقة باجور.

وتقدم رئيس الوزراء الباكستاني بخالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيا الله أن يرفع الضحايا إلى درجة الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وشدد كاكار على اعتزامه مواصلة حملة مكافحة شلل الأطفال لحين القضاء على الفيروس بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد، محذرا الشعب من الاستماع للدعاية المضادة للقاح شلل الأطفال، خاصة وأن علماء الإسلام والأزهر الشريف أيدوا بالفعل برنامج مكافحة شلل الأطفال.

مواد متعلقة

وزير خارجية إيطاليا يبحث مع نظيريه البريطاني والفرنسي الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

ألمانيا: ارتفاع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء عن العام الماضي بنسبة 51.1%

العراق والأمم المتحدة يبحثان القضايا المعنية بحقوق الإنسان

حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية بعد مقتل الطويل

تراجع الذهب مع صعود الدولار والتركيز على بيانات التضخم الأميركية

الأسهم الأوروبية تهبط مع ارتفاع العوائد على السندات

ملك الأردن: حرب إسرائيل خلقت جيلاً كاملاً من الأيتام

فتح : الاحتلال بكل أشكاله مرفوض وإسرائيل تتحمل تبعات أي انفجار
الجريدة الورقية