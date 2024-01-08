القبض على أشقاء سيدة عثر على جثتها برفقة خبير زراعى بالمعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شقيقى السيدة المقتولة بالمعصرة برفقة خبير زراعى أثناء اختبائهما بإحدى المناطق بالفيوم.

القبض علي أشقاء سيدة عثر على جثتها برفقة خبير زراعى بالمعصرة

وكشفت التحريات فى واقعة مذبحة شقة المعصرة والتى راح ضحيتها خبير زراعى والسيدة أن الجريمة تمت بدافع الانتقام على يد أشقاء السيدة.

وأضافت التحريات أن شقيقتها اصطحبت اشقائها ، وعدد من أصدقائهم وتوجهوا لها وحاولوا إقناع المتوفى بالزواج منها ، لكنه رفض فقام اشقائها بطعنة بمطواة عدة طعنات ثم قامت شقيقتها بضربه بكوريك على رأسه مما تسبب فى تهشمها بالكامل ثم ذبحوا المجنى عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شقيقة السيدة و3 أشخاص من المتورطين فى الواقعة.

ويناقش فريق من رجال مباحث القاهرة مع أسرة السيدة المعثور على جثتها مذبوحة بجوار جثة خبير زراعى داخل شقة بالمعصرة، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة طبيعة العلاقة بين القتيل والقتيلة.

وكشفت التحريات فى واقعة العثور على جثة رجل أعمال وسيدة مقتولين داخل شقة بمنطقة المعصرة، أن القتيل خبير زراعى معروف وحاصل على دكتوراة فى تخصصه.

ودلت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثتى رجل وسيدة مقتولين داخل شقة بالمعصرة ، أن الرجل تم قتله طعنا بالسكاكين فى جسده بينما قام الجناة بذبح السيدة من رقبتها.

وأضافت التحريات أن مجهولين دخلوا المبنى وصعدوا للطابق الـ11 وظلوا بداخله حوال ساعة وقتلوا المجنى عليهما ولاذوا بالفرار ثم استقلوا سيارة.

شهود العيان عن الواقعة

وقال شهود عيان، إن السيدة غريبة عن المنطقة وأن المتهمين كانوا فى حالة ذعر وهربوا بسرعة مما أثار الشكوك لدى حارس العقار الذى شاهدهم ولكنه لم يتمكن من الإمساك بأى منهم، وأبلغ الشرطة التى حضرت على الفور.

بداية أحداث الواقعة

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثتى رجل وسيدة مقتولين داخل شقة بمنطقة المعصرة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثتين داخل شقة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وجود جثتى رجل وسيدة وتم نقل الجثامين للمشرحة ويقوم رجال المباحث بالتحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

قرار جديد في واقعة ضبط قائد سيارة متهم بأداء حركات استعراضية على كوبري أكتوبر

كما أمرت نيابة مدينة نصر، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة قائد سيارة ظهر في مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيامه بالسير برعونة بالقاهرة معرضا حياة الآخرين للخطر، لكشف ملابسات الواقعة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.