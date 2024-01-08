بطولة استادات الدولية لكرة اليد تنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة منتخبات مصر والمجر ورومانيا

تنطلق يوم الأربعاء العاشر من يناير الجاري ، أولي مباريات بطولة استادات الدولية لكرة اليد تحت 20 عاما في نسختها الأولى على ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتنظم البطولة شركة إستادات للاستثمار الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة اليد بمشاركة منتخبات مصر والمجر ورومانيا.

تقام مباريات بطولة استادات الدولية لكرة اليد في الفترة من 10 حتي 13 يناير ،

وتستضيف ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة جميع المباريات والتدريبات للفرق المشاركة في البطولة.

وتعد هذه البطولة الودية والتي ستقام في نفس التوقيت من كل عام ، استعدادًا للمنافسات التي تخوضها هذه المنتخبات في أجندتها الدولية والقارية، كمشاركة منتخب مصر تحت 20 عاما في بطولة أفريقيا ومشاركة منتخبات المجر ورومانيا في بطولات أوروبا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في نفس الموعد من كل عام بمشاركة منتخبات أكثر في النسخ المقبلة ، لتقوية المنافسة ولتكون خير اعداد للمنتخبات المشاركة لبطولاتهم الرسمية على أن تضم عدد منتخبات أكبر ومن قارات مختلفة.

يأتى ذلك فى ظل تبنى شركة استادات استراتيجية الارتقاء بمستوى تنظيم الفعاليات الرياضية وتطوير البنية التحتية الرياضية والعمل على تمهيد الطريق أمام كل الرياضيين في جميع الرياضات وجميع الفئات العمرية بتوفير كافة الإمكانيات.