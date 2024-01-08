قرار جديد في واقعة ضبط سائق متهم بأداء حركات استعراضية على كوبري أكتوبر

أمرت نيابة مدينة نصر، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة قائد سيارة ظهر في مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيامه بالسير برعونة بالقاهرة معرضا حياة الآخرين للخطر، لكشف ملابسات الواقعة.

قرار جديد في واقعة ضبط قائد سيارة متهم بأداء حركات استعراضية على كوبري أكتوبر

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

قرار جديد في واقعة ..تعد عاطل علي طفلته في عابدين

كما قررت نيابة عابدين، بعرض طفله علي الطب الشرعي ، في واقعة تعدى عاطل على ابنته لإجبارها على التسول، وذلك لكشف حالاتها الصحية وبيان إصابتها.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا تعدى أحد الأشخاص على طفلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (والد المجنى عليها - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق).

وبمواجهته اعترف بتعديه على نجلته لإجبارها على القيام بأعمال التسول واستجداء المارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.