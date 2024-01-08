حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية بعد مقتل الطويل

هاجم حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

ووحسب سبوتنيك، قال الحزب في بيان له، إن الاستهداف كان بالأسلحة الصاروخية وأوقع فيه إصابات مؤكدة، مشيرا إلى أن قواته "استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأضاف "حزب الله"، في بيان آخر، أن قواته "استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط "جل العلم"، وأوقع عدد من القتلى والجرحى".

وقال "حزب الله"، في بيان بعد ظهر اليوم، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، موضحا أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام طويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".