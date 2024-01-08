وقف تنفيذ محاولة لتعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ شدة خشبية، لسقف دور سادس علوي بدون ترخيص، بمنطقة السابعة وأرض الجمعيات.

وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقال محمد صابر رئيس حي ثالث الإسماعيلية انة تم تكليف الإدارة الهندسية برئاسة نائب رئيس الحى مهندس إبراهيم مطر بالمرور على كافة الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة وعمل تقرير يومي للتأكد من ضبط أى مخالفة وعرض تقرير يومي على الوزير المحافظ وإزالة أى تعدى فى المهد

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بالتصدي لمخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة