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الإثنين 08 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوغندا تنفي تقارير عن رفض نيجيريا شهاداتها

نيجيريا
نيجيريا

ينفي المجلس الوطني للتعليم العالي (NCHE) المزاعم بأن أوغندا قد تواجه رفض نيجيريا لشهاداتها بسبب مخاوف تتعلق بالأصالة.

أوضحت ماري أوكواكول ، المديرة التنفيذية لـ" NCHE" ، أنه لم تكن هناك شكاوى من نيجيريا حول شرعية الأوراق الأكاديمية الأوغندية. يحقق NCHE في الشكاوى المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي ويتخذ الإجراء المناسب.

وخلافا للتقارير، لم تعلق نيجيريا اعتماد الشهادات الأوغندية.

 وحث البروفيسور أوكواكول أي شخص لديه دليل على شهادات مزورة على تقديم معلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحذرت التربوية روز ستيلا أكونغو من الحصول على درجات علمية في أقل من شهرين، وحثت على توخي الحذر من الدورات دون المستوى المطلوب. 

وامتنعت وزارة التعليم عن التعليق حتى تلقي بلاغ رسمي.

في العام الماضي، واجه طالب أوغندي تحديات في إحدى جامعات المملكة المتحدة بسبب دورة جامعية يزعم أنها منتهية الصلاحية. وجهت NCHE الجامعات لتقديم برامج للمراجعة ، مع 2,395 من أصل 4,369 برنامج درجة معتمدة في المراحل النهائية.

حققت جامعة ماكيريري في منح شهادات مزيفة ، وحثت أرباب العمل على إعادة التحقق من الشهادات.

 تعهد نائب رئيس جامعة كيامبوغو ، البروفيسور إيلي كاتونغوكا ، بإلغاء الشهادات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. وورد أن بعض الأوغنديين يستخدمون وثائق أكاديمية حقيقية لا تخصهم.


 

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