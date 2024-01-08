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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لكأس السوبر الإسباني

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة اللاعبين للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني 2024.

ويشارك ريال مدريد كبطل لبطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي وسيواجه أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء المقبل، وتستضيف مدينة "الملك سعود" الرياضية في العاصمة السعودية "الرياض" جميع مباريات البطولة.

ويقود لوكا مودريتش  قائمة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني بينما شهدت غياب 4 لاعبين مصابين وهم تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا وأخيرًا لوكا فاسكيز.

قائمة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، ألفارو كارييو، فينيسيوس توبياس.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتن، نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.

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