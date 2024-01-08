قرار جديد في واقعة تعد عاطل علي طفلته بعابدين

قررت نيابة عابدين، بعرض طفله علي الطب الشرعي ، في واقعة تعدى عاطل على ابنته لإجبارها على التسول، وذلك لكشف حالاتها الصحية وبيان إصابتها.

قرار جديد في واقعة ..تعد عاطل علي طفلته في عابدين

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا تعدى أحد الأشخاص على طفلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (والد المجنى عليها - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق).

وبمواجهته اعترف بتعديه على نجلته لإجبارها على القيام بأعمال التسول واستجداء المارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات في مصر القديمة

كما أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس تشكيل عصابى ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لسرقة السيارات بنطاق دائرة القسم.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق) بإكتشافها سرقـــة سيارتها حال توقفها بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة عاطلين - مقيمان بدائرة القسم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لاسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سائق أنهى حياة تباع فى حلوان

كما أمرت نيابة حلوان الجزئية ، بحبس سائق أنهى حياة تباع فى حلوان، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة حلوان إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة تباع - مقيم بدائرة القسم وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه.. وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.