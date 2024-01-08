الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 147حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

حملة الإزالة
حملة الإزالة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية ، لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

 

وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء ، واستعرض المحافظ ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة، من إزالة 147 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها،  32 حالة تعدِِ بقري مركز المنيا .

 

وشملت قرى ، ( صفط الخمار - بني محمد سلطان – نزلة حسين- تله - البرجاية- طوخ الخيل ) ، وحى غرب المدينة ، وإزالة 7 حالات تعدِِ علي الأرض الزراعية بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، كما تم إزالة 61 حالة تعدِِ للبناء المخالف ، بقرى ، الحسينية ، و شلقام ، و صندفا ، وأبو جرج و أحياء بمدينة بنى مزار ، وفى مركز ومدينة مطاي ، تم إزالة 17 حالة تعدِِ بقريتى ، بردنوها ، ومنبال ، وحي غرب المدينة ، واسترداد 250 فدانا أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى ، بنطاق مجلس قروي أبو عزيز بمطاى.

 

إلي جانب إزالة حالتى تعدِِ للبناء المخالف ، بقريتى ، ابشادات ، و دروة بمركز ومدينة  ملوي جنوب المنيا ، وإزالة 28 حالة تعدِِ بقريتى ، بنى خالد ، والعزيمة ، وأحياء مدينة سمالوط شمال المحافظة ، وإزالة 4 حالات تعدِِ للبناء المخالف ، بقريتى ، طنبدى ، وآبا بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، وإزالة حالتى تعدِِ  خارج الحيز العمرانى بقرية البسقلون التابعة لمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ،  وفى مركز ومدينة أبوقرقاص  جنوب المحافظة ، تم إزالة 5 حالات تعدِِ بالبناء المخالف ، وتم التعامل الفوري والإزالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

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