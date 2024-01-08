إزالة 147حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية ، لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء ، واستعرض المحافظ ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة، من إزالة 147 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 32 حالة تعدِِ بقري مركز المنيا .

وشملت قرى ، ( صفط الخمار - بني محمد سلطان – نزلة حسين- تله - البرجاية- طوخ الخيل ) ، وحى غرب المدينة ، وإزالة 7 حالات تعدِِ علي الأرض الزراعية بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، كما تم إزالة 61 حالة تعدِِ للبناء المخالف ، بقرى ، الحسينية ، و شلقام ، و صندفا ، وأبو جرج و أحياء بمدينة بنى مزار ، وفى مركز ومدينة مطاي ، تم إزالة 17 حالة تعدِِ بقريتى ، بردنوها ، ومنبال ، وحي غرب المدينة ، واسترداد 250 فدانا أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى ، بنطاق مجلس قروي أبو عزيز بمطاى.

إلي جانب إزالة حالتى تعدِِ للبناء المخالف ، بقريتى ، ابشادات ، و دروة بمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، وإزالة 28 حالة تعدِِ بقريتى ، بنى خالد ، والعزيمة ، وأحياء مدينة سمالوط شمال المحافظة ، وإزالة 4 حالات تعدِِ للبناء المخالف ، بقريتى ، طنبدى ، وآبا بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، وإزالة حالتى تعدِِ خارج الحيز العمرانى بقرية البسقلون التابعة لمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ، وفى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، تم إزالة 5 حالات تعدِِ بالبناء المخالف ، وتم التعامل الفوري والإزالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.