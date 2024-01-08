بمقدمة مؤثرة.. منه يعقوب ترثي حمزة الدحدوح

افتتحت المذيعة منه يعقوب التغطية الخاصة بالتطورات في المشهد الفلسطيني على قناة ten، بمقدمة مؤثرة نعت فيها الصحفي حمزة الدحدوح، نجل مراسل الجزيرة بقطاع غزة وائل الدحدوح، والذي قُتل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وبدأت "يعقوب" مقدمتها بكلمات وائل الدحدوح الذي وصفته بـ "أيوب غزة" والتي رثى فيها ابنه، حيث قال: "هذا طريق اخترناه طواعيةً، وسقيناه بأغلى ما نملك، سقيناه بالدماء، حمزة لم يكن بضعاً مني بل كان كلي، حمزة كان روح الروح، نحن مشبعون بالإنسانية وهم مشبعون بالقتل، هذه دموع الإنسانية، دموع الكرم والشجاعة وليست دموع الخوف والاستكانة"…

وأضافت مذيعة قناة ten: استُشهد حمزة الدحدوح ولسان حاله يقول "أنا الشاهد على المذبحة ... أنا شهيد الكلمة والصورة ... إنك يا فلسطين نهر يضج بالدماء ... إنك سيدة تلد الشهداء ....إنك أرض نبتها الأوفياء ... وقاعة عرض لقتل الأبرياء ... وسيدة الموت بأجيالها تُرهب الأعداء ... لقد علمتينا أيها الصابرة المحتسبة أن الوطن هو الشوق إلى الموت لكي نعيد الحق والأرض من يد الأعداء" .....

وتابعت: أعزائي المشاهدين لا تزال آلة البطش الإسرائيلية تمارس كل أشكال الإرهاب والتنكيل والظلم بحق الشعب العربي الفلسطيني، سعياً لكسر إرادتهم وتصفية قضيتهم، لكن الشعب الفلسطيني واجه البطش الإسرائيلي فدائياً مقاوماً كيسوع المسيح، مؤمناً بأهدافه ومقاتلاً لأجلها كمحمد، صابراً كأيوب، مُضحياً كعمار، متفانياً في البذل كأبا بكر، شجاعاً ومقداماً كعمر، وكان لسان حاله "نموت وتحيا فلسطين ... نموت وتحيا القضية".