غدًا.. نقيب المحامين يضع حجر أساس نادي محامي سوهاج بحضور المحافظ

يضع عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب،، حجر الأساس لنادي المحامين بسوهاج، بمدينة سوهاج الجديدة، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 10 صباحا، وتقام احتفالية وضع حجر الأساس، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

ويقام نادي محامي سوهاج، على قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة خاصة بالنقابة العامة للمحامين، بمنطقة خدمات 3 منطقة النخيل، بمدينة سوهاج الجديدة.

ويولي عبدالحليم علام نقيب المحامين، أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفس للمحامين وأسرهم.

وشهد افتتاح استراحة المحامين بطما، استقبالًا حافلًا لنقيب المحامين عبدالحليم علام، من محامي سوهاج، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة سوهاج.



في بداية الافتتاح قال سيف النصر حماد، عضو مجلس النقابة العامة، إنه خلال فترة وجيزة حقق عبدالحليم علام، انجازات ملموسة لم تشهدها نقابة المحامين، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمت في العديد من الملفات النقابية، إلى جانب تقديم خدمات مميزة للمحامين.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة، أنه تم تخصيص أرض لإنشاء نادي محامي سوهاج، مؤكدًا أن النقيب عبدالحليم علام، وعد فأوفى، فهو رجل صادق في وعده وفي حديثه، موجهًا الشكر له نيابة عن كل محامي سوهاج.

ومن جانبه، قال عادل أبو الشباب، نقيب المحامين بسوهاج، «لقد أثبت محامي طما انهم أفضل محامي سوهاج، نظرًا للإستقبال الحافل والحفاوة التي استقبلوا بها نقيب المحامين عبدالحليم علام، باستراحة المحامين بطما».

وأكد نقيب سوهاج، أن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، له مواقف مشرقة في الأزمات التي واجهت المحامين خلال فترة توليه نقيبًا للمحامين، مثل أزمة الفاتورة الإلكترونية، وغيرها من الأزمات التي نجح في العبور بالنقابة إلى بر الأمان.



وفي ذات السياق، رحب رفعت عبدالعال، وكيل نقابة سوهاج، بعبدالحليم علام، نقيب المحامين، لتشريفه وحضوره افتتاح استراحة المحامين بطما، مؤكدًا على حرص النقيب العام على وجود استراحات تليق بالمحامين على مستوى محاكم الجمهورية وليس سوهاج فقط.

وأضاف وكيل نقابة سوهاج، أن المحامين وجدوا في عبدالحليم علام، الشخص نظيف اليد، صاحب الخلق القويم، الذي يعمل لصالح المحاماة والمحامين.