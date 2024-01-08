العثور على جثمان شاب أمام مول تحت الإنشاء بأكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على جثة شاب أمام مول تحت الإنشاء في أكتوبر، داخل أحد الكمبوندات بجوار مساكن أبو الوفا.

العثور على جثة شاب بأكتوبر

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، عن أن الشاب عثر عليه وهو يرتدي ملابسه كاملة، وفي العقد الرابع من العمر، ومجهول الهوية.

وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوفاة ووضع تصور كامل للجريمة، وكلفت المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة وظروفها، وتحديد هوية المجني عليه، والوصول إلى المتهمين بقتله.

تأجيل محاكمة مدير أعمال حلمي بكر بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة ،محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمى بكر السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير لجلسة 29 يناير الجاري للإطلاع.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو وكيل النائب العام العجوزة الجزئية، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور.أ في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوك للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.