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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بواتينج يقود تشكيل الاتحاد السكندري أمام فيوتشر بكأس الرابطة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، عن تشكيل مباراة فيوتشر، ضمن منافسات الجولة الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة لهذا الموسم 2023/2024.

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ويقود بنجامين بواتينج تشكيل زعيم الثغر أمام فيوتشر، في المباراة المقرر انطلاقها في الخامسة من مساءًا، والتي يشهدها ستاد القاهرة.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام فيوتشر

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، وإسلام أبوسليمة وعمرو صالح.

خط الوسط: مورو ساليفو وخالد الغندور، وكريم الديب وعبدالغني محمد.

خط الهجوم: بيكالي اوبامي وبنجامين بواتينج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. عمر صلاح ومصطفى إبراهيم، وأحمد غنيم وبلال السيد، وناصر ناصر وعمر الوحش، وأحمد عيد وفوزي الحناوي، ورجب عمران.

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