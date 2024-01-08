انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتقديم كافة التسهيلات لضمان انهاء الخدمات ، بأسرع وقت وبأعلى معايير للجودة.

مشيرا ً المحافظ ، إلى ضرورة تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، في أجهزة الدولة ، ومواكبة التحول الرقمي وبذل المزيد من الجهد ، للإرتقاء بمنظومة العمل والتيسير على المواطنين، من جانبه، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ، وكذلك متابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد ، لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم، و التعرف على مشاكلهم حول جودة تلك الخدمات ومتابعة تسجيل طلباتهم ، من خلال المركز التكنولوجي.

وفي ذات السياق، أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، بالتنبيه على جميع الإدارات بالوحدة المحلية ، بضرورة وجود مندوب لهم بالمركز التكنولوجي ، للرد على أي استفسار مقدم من المواطنين على الشباك ، علاوة على متابعة سير العمل لمنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة ، ومنظومة التراخيص ، وما تم إنجازه للطلبات المقدمة من المواطنين.