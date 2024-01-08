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الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية في المنيا

جولة المتابعة
جولة المتابعة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتقديم كافة التسهيلات لضمان انهاء الخدمات ، بأسرع وقت وبأعلى معايير للجودة.

 

مشيرا ً المحافظ ، إلى ضرورة تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، في أجهزة الدولة ، ومواكبة التحول الرقمي وبذل المزيد من الجهد ، للإرتقاء بمنظومة العمل والتيسير على المواطنين، من جانبه، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا ، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ، وكذلك متابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد ، لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم، و التعرف على مشاكلهم حول جودة تلك الخدمات ومتابعة تسجيل طلباتهم ، من خلال المركز التكنولوجي.

 

وفي ذات السياق، أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، بالتنبيه على جميع الإدارات بالوحدة المحلية ، بضرورة وجود مندوب لهم بالمركز التكنولوجي ، للرد على أي استفسار مقدم من المواطنين على الشباك ، علاوة على متابعة سير العمل لمنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة ، ومنظومة التراخيص ، وما تم إنجازه للطلبات المقدمة من المواطنين.

الجريدة الورقية