أيوبي: سنجعل جماهير نيجيريا تفتخر بنا في أمم إفريقيا

أكد أليكس أيوبي، لاعب فولهام الإنجليزي ومنتخب نيجيريا على أن زملاؤه في المنتخب سيبذلون قصاري جهدهم من أجل أن يجعلوا الجماهير النيجيرية تفتخر بهم خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وتحدث أيوبي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا جارديان" النيجيرية، عن أن الجماهير تعرف قدرات اللاعبين في المنتخبات الإفريقية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المواهب.

وأضاف النجم النيجيري تصريحاته: "بالتأكيد نمتلك الثقة الكبيرة في قدراتنا، من أجل الذهاب بعيدًا في تلك البطولة، لكن يجب علينا أن نثبت ذلك".

وأردف: "لاعبي المنتخب النيجيري سيؤكدون للجماهير أننا قادرون على إسعادهم، يمكنهم التأكد من أننا سنجعل تلك الأمة فخورة بنا".

بينما تطرق للحديث عن معسكر المنتخب في أبو ظبي: "استعداداتنا كانت جيدة للغاية، خوضنا بعض المباريات الودية قبل كأس أمم إفريقيا، نحن جاهزون".