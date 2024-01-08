مارس المقبل.. تشغيل مستشفي مدينة قنا الجديدة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمشروع مستشفي قنا الجديدة، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمهندس عبد الرحيم الزقيم نائب رئيس الجهاز و الدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استمع محافظ قنا لشرح تفصيلي للموقف التنفيذي لأعمال التشطيبات بالمستشفى والتي تقع على مساحة 18 الف و388 متر مربع وتتكون من بدروم ودور أرضي و 6 طوابق علوية وتضم 175 سرير ، بنسبة تنفيذ بلغت حوالي 88%، و سيتم الإنتهاء من الأعمال بالمستشفى خلال شهر مارس القادم .

يذكر أن الطابق الارضي للمستشفى يضم أقسام ( الاستقبال – العيادات الخارجية – الطوارئ – الأشعة – المعامل المركزية – الصيدلية ) ، ويضم الطابق الاول علوي أقسام ( العمليات – العناية المركزة الحرجة – الغسيل الكلوي – الجناح الاداري – وحدة المناظير – قاعة اجتماعات ) ، ويضم الطابق الثاني علوي أقسام ( غرف المرضي – العناية المركزة والعزل – خدمات ومخازن فرعية ) ، ويضم الطابق الثالث علوي أقسام ( عناية أطفال حديثي الولادة – العناية المتوسطة - غرف المرضي – عمليات نساء ) ، ويضم الطابق الرابع علوي أقسام ( غرف مرضي – سكن طبيبات – مدير المستشفي – خدمات ومخازن فرعية ، ويضم الطابق الخامس علوي غرف للمرضي وسكن اطباء ، ويضم الطابق السادس علوي غرف للمرضي وسكن تمريض وخدمات ومخازن فرعية وقاعة متعددة الاغراض وقاعة للاجتماعات

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