شوبير يكشف مستجدات إصابة عمر كمال عبد الواحد

تحدث الإعلامي أحمد شوبير ، عن مستجدات الوضع الطبي للظهير عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر والمنتخب الوطني ، بعد خروجه مصابًا في مواجهة مصر وتنزانيا التي أقيمت أمس الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي وديًا وانتهت بتفوق مصر بثنائية من دون رد.





وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم الإثنين : "عمر كمال غادر مباراة مصر وتنزانيا، وكلنا قلقنا، ثم قمت بالاتصال بالطبيب محمد أبوالعلا ، وأخبرني أنه مجرد شد عادي و تقلص عضلي سيختفي سريعا ومفيش أي مشكلة»

وقال شوبير: عمر كمال عبدالواحد كان رجع من الإمارات بعد مشاركته مع فيوتشر في بطولة السوبر المحلي ولديه مشكلة في القدم ، لكن بعض الأشخاص ربطوا تلك الإصابة بها بده، والموضوع مالوش علاقة بقبل كده، وهو سليم وجاهز للمشاركة مع المنتخب "

قائمة مصر للبطولة الأفريقية ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.