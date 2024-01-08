عرض خاص للصيادلة للحصول على عضوية الزمالك

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر، أن نادى الزمالك وافق فى خطاباً أرسله إلى النقابة العامة على طلب النقابة بتقديم عرض خاص للصيادلة الراغبين فى الانضمام لعضوية النادى.

وأوضحت النقابة العامة لصيادلة مصر، أن قيمة العضوية بنادى الزمالك للألعاب الرياضية ستكون كالتالى:

1_مؤهل عالى بمبلغ 200 ألف جنيه.

2_مؤهل متوسط بمبلغ 225 ألف جنيه.

3_بدون مؤهل بمبلغ 250 ألف جنيه.

وتابعت: " قيمت العضوية غير شاملة القيمة المضافة، على أن يتم سداد مبلغ 100 الف جنية مقدماً والباقى على ثلاث سنوات بدون فوائد، وهذا العرض سارى لمدة شهر واحد فقط من تاريخه بشرط اشتراك عدد 200عضوية جديده كحد أدنى.

وإليكم خطاب نادي الزمالك للنقابة العامة لصيادلة مصر: