المشدد 3 سنوات لسائق وإلغاء رخصته للقيادة تحت تأثير المخدرات

قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار عماد نجدى محمد، رئيس المحكمة وعضويه المستشارين يحيى محمد سامي وجمال احمد حته ،وامانه سرمحمود شعبان العمدة، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "أ.ج.م.س" وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلغاء رخصة قيادته، لاتهامه بتعاطي المخدرات أثناء قيادة مركبة وألزمته المحكمة بالمصروفات الجنائية.

وكانت محكمة جنايات بنى سويف استمعت إلى أقوال الرائد محمد عادل فؤاد معاون مباحث مرور بني سويف، والذى كشف أنه أثناء قيامه بحمله مروريه للكشف عن سائقى المركبات الذين يقودونها تحت تاثير المخدرات، واثناء ذلك استوقف المتهم الذي كان يقود السيارة (و,ج.س) 8395 وظهر عليه انه في حاله عدم اتزان و يتحدث بكلمات غير مفهومه، وباخذ العينات اللازمه منه و بتحليلها بواسطه معمل السموم والمخدرات بالمعمل الاقليمي المشترك، ثبت ايجابيه العينه لجوهر الحشيش.

كما استمعت المحكمه الى شهاده الدكتور محمد سيد احمد ،بمعمل السموم والمخدرات، وقال انه قد تلقى عينه البول الماخوذه من المتهم وقام بتحليلها بواسطه الجهاز المخصص لذلك الغرض وتبين من التحليل النهائي ايجابيه العينة المأخوذة من المتهم وبها مخدر الحشيش .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15419 لسنة 2023 جنايات مركز بنى سويف ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، يوم 4 يوليه 2023، إخطارا من ضباط مباحث إدارة المرور بضط المتهم ، أثناء حملة مرورية يقود سيارة تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة المركز