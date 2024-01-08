محافظ أسيوط يتابع مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر2030م.

لافتاً إلى ضرورة النزول إلى أرض الواقع والمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ كافة المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمعايير والمواصفات المقررة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ... جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط.

وقد تناول اللقاء استعراض آخر مستجدات نسبة التنفيذ ومراحل العمل في كافة المشروعات الجاري تنفيذها وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تمتالاجراءات والخطوات التي تمت في المشروعات التي شرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جاري العمل بها على قدم وسابق لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن ووفقاً للخطة الموضوعة وبناءاً على تعليمات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع مع وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات مشيراً إلى نهو الأعمال وفقًا للمواصفات وبأحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف المحافظ أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" حيث تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتضم مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.