ملك البحرين وزيلينسكي يبحثان تطورات الأوضاع في أوكرانيا

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التزام بلاده الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقيم السلام والتسامح والتعايش والاحترام المتبادل، مشددا على أهمية التمسك بهذه المبادئ، مشيرا إلى أن المملكة بذلت الجهود وشاركت في العديد من المبادرات الدبلوماسية، وقدمت الدعم الإنساني، وأظهرت التزامها الثابت بتحقيق السلام والأمن الدائمين في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين بين العاهل البحريني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبحث التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في أوكرانيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا.

وجدد العاهل البحريني دعم المملكة للجهود الدولية الرامية إلى حل الصراعات بالوسائل السلمية والحوار لتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وستظل ملتزمة بدعم كافة المبادرات والمساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي مستدام في أوكرانيا.

وشدد على أن التزام مملكة البحرين بالحفاظ على السلام والأمن في العالم هو موقف راسخ ودائم، حيث ساهمت المملكة بنشاط في الجهود الإنسانية وقدمت المساعدة عند الحاجة، وأن المملكة باعتبارها عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي ستواصل المشاركة بكل حيوية في الجهود الدبلوماسية الخيرة والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار حول العالم.