محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الصحية لعدد من المرضى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، و جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، و هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

مساعدات مالية

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما كلف وكيل الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، لتوفير مشروعات للحالات الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات چ فريق طبي لفحص حالة شاب يعاني من النزيف المستمر، مشدداً على ضرورة توفير أكياس الدم اللازمة للمريض، لحين التنسيق مع وحدة أمراض الدم بمعهد ناصر بالقاهرة لتشخيص حالته وصرف العلاج اللازم له، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بدراسة مطلب إحدى السيدات بشأن توفير اللبن المجفف لرضيعها، وكذا فحص حالة أحد الأطفال يعاني من الحروق ويحتاج لعمل جلسات بمركز الأورام.

وفي قطاع التموين، وجه "الأنصاري"، مسئولي التموين، بدراسة مطلب إحدى السيدات لاستخراج بطاقة تموين، ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركات ومصانع القطاع الخاص، تتناسب مع إعاقتهم، وتوفير الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.