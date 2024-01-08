غدًا.. مُحاكمة متهم بإشعال النار في شقة بدار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، مُحاكمة المتهم بإشعال النار في شقة في دار السلام، بهدف الانتقام من نجل صاحبة الشقة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13046 لسنة 2023 جنايات قسم دار السلام المقيدة برقم 2151 لسنة 2023 كلي حلوان تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية قيام المتهم أحمد ي - 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بوضع المار عمدًا في المسكن الخاص بالمجني عليه "منى .ع" المملوك للمجني عليها "هاجر.م"

وأضافت التحقيقات أن المتهم أوصل مصدر حراري سريع ذو لهب محتويات المسكن فأضرمت النيران به وأحرز أداة “قداحة”، بدون مسوغ قانوني ذو ضرورة حرفية أو شخصية.

كشف تحليل المخدرات الخاص بالمتهم إيجابية تعاطيه الحشيش وإقراره بالتحقيقات بتعاطيه الحشيش.