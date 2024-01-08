الصبروط يوجه مديرى الإدارات بإعداد برنامج للإحتفال بذكرى 25 يناير

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الإجتماع الشهري مع مديري الإدارات بديوان المديرية، ومديري الإدارات الفرعية .

وذلك بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة ساره طه معاون المدير العام لشئون الشباب ، بقاعة المديرية للإجتماعات، وذلك لمناقشة جدول الأعمال .

وفى البداية هنأ الصبروط الحضور بالعام الميلادي الجديد، موجها بضرورة الإلتزام بالخطة الموحدة للأنشطة الشبابية والرياضية داخل مراكز الشباب والهيئات الرياضية خلال الفترة القادمة وعدم تنفيذ ايه أنشطة خارجها، بجانب إقامة الندوات داخل مراكز الشباب.

ووجه الصبروط مديري الإدارات الفرعية للإستعداد لتنفيذ الإحتفال بذكرى ٢٥ يناير “عيد الشرطة ” وإعداد ملف كامل للأنشطة داخل مراكز الشباب لتقديم أنشطة متنوعة خلال أجازة نصف العام، وصيانة الملاعب وسرعة إجراء المعاينات ورفع كفاءتها لطرحها استثماريا، وتيسير كافة الخدمات والاستحقاقات لذوي القدرات والهمم الصادر لهم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .

كما شدد الصبروط، علي متابعة توافر عوامل الأمن والسلامة، والتأكد من سلامة كافة التوصيلات الكهربائية ،وتنفيذ خطة الدولة لترشيد الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية ،والتأكيد علي وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق لضمان سلامة المترددين من أعضاء مراكز الشباب الالتزام بمواعيد فتح وغلق مراكز الشباب طبقا لمواعيد الوزارة .

وفي سياق آخر تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أمس عملية إحلال وتجديد الملعب السباعي بمركز شباب بهادة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية ورفع منسوب الملعب وتطوير الإضاءة والكشافات.

وأكد الصبروط على أهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير الملاعب على مستوى الجمهورية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي من شأنها توسيع قاعدة ممارسة الالعاب الرياضية والسعي لجذب النشء والشباب لممارسة الأنشطة بمركز الشباب.

كما أوضح وكيل الوزارة، أهمية مراجعه الإدارة الهندسية بالمديرية لأعمال الاحلال والتجديد وتسلم الملعب وفقا للخطة الزمنية المعدة مسبقا مع التأكيد على ضرور الالتزام بمقاييس انشاء الملاعب ومراعاة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بملاعب كرة القدم .

جدير بالذكر إهتمام وكيل وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الاعمال الإنشائية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة سواء فيما يخص الملاعب أو المباني الإدارية للالمام بالمعلومات والتشجيع على تسليم الإنشاءات في الأوقات المتفق عليها وتلاقي أي عيوب او أخطاء بها .