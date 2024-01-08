تعليم القليوبية جاهزة لامتحانات الشهادة الاعدادية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدي الطلاب الترم الأول امتحاناتهم غدا الثلاثاء 9 يناير الجاري امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات ووفق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول محافظة القليوبية.



وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي ، بالنسبة للمدارس العام والرياضي والرسمي للغات بدأ الامتحان في 17 يناير الجاري وتستمر حتى 24 من نفس الشهر يبدأ الجدول يوم الأربعاء 17 يناير بامتحان اللغة العربية لمدة ساعتين، على أن يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.



ويؤدي الطلاب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية الخميس 18 يناير لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف وفي يوم الأحد 21 يناير يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، والتربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية، الاثنين 22 ينايرالهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين والثلاثاء 23 يناير امتحاني الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة خنام الامتحان يوم الأربعاء 24 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.



وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية التعليم بالقليوبية إنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مؤكدا أن الأسئلة راعت مستويات الطلاب المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة وخاطبت كل المستويات المعرفية للطلاب كما أن الأسئلة من المنهج الدراسى للفصل الدراسى الأول.



وأوضحت أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات عقد الامتحانات حيث تم تشكيل الكنترولات وإعداد قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، إضافة إلى إعداد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية جسيمة.



وأضافت أن أى خلل يحدث فى الامتحانات سوف يحاسب عليه كل من يقصر فيه، مؤكدا أنه سيتم تطبيق قواعد وضوابط صارمة بحيث يتم حرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش ومواقع التواصل الاجتماعى.



ووجهت وكيل الوزارة مديرى الإدارات التعليمية بتجهيز المدارس بكافة الإمكانيات اللازمة لأداء الامتحانات من أثاث وإضاءة جيدة وتهوية جيدة مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للطلاب، حيث يتم تعقيم المدارس يوميًا خلال فترة الامتحانات وتم مخاطبة هيئة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات وتم عقد بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين أوراق الأسئلة.