السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة كابلات كهربائية من مشروع بقليوب

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، عاطلا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية من أحد المشروعات التى يجرى تنفيذها بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

جنايات شبرا تقضي بـ3 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية من أحد المشروعات بقليوب

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6200 لسنة 2023 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 2181 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "بسام ع ر"، عاطل، 32 سنة، سرق كابلات كهربائية خاصة بأحد المشروعات التى يجرى تنفيذها بدائرة مركز شرطة قليوب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من أحد القائمين على أعمال حراسة لأحد المشروعات التى يجرى تنفيذها بدائرة مركز شرطة قليوب، يفيد قيام عاطل بسرقة كابلات كهربائية من المشروع المكلف بحراسته من قبل جهة الإنشاء، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية الكابلات التى سرقها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.