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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

قبل أن أغادر .. معرض تشكيلي لخلود حسني بالأوبرا (تفاصيل)

دار الأوبرا
دار الأوبرا

تفتتح التشكيلية خلود محمد حسني، معرضها بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بالأوبرا تحت عنوان "قبل ان اغادر"، وذلك في السابعة والنصف مساء الخميس 11 يناير ويستمر حتى الاثنين 15 يناير.

ومن المقرر حضور الدكتور نبيلة مكرم رئيس مجلس امناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقا ، التشكيلي الكبير محمد عبلة ، الدكتور طارق بحكيم عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب والناقد عادل بنيامين.

يضم المعرض 105 لوحة  تلخص فترة زمنية واحداث واقعية عاشتها الفنانة، حيث استثمرت الفن كوسيلة للعلاج وللتعبير عن قوة المرأة مستخدمة أسلوب التجريد الذى يعتمد على مساحات لونية تجسيد المشاعر الانسانية المختلفة بخامات متنوعة منها الاكريلك ، الخشب ، الرايزن وغيرها .

يذكر ان التشكيلية الشابة خلود حسني تخرجت فى المدرسة الألمانية للراهبات بباب اللوق، حاصلة على بكالوريوس تصميم السينما والمسرح من كلية الفنون
والتصميم جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عملت باليرينا في دار الأوبرا واقامت 4 معارض فنية فردية ، حصلت على عدة تكريمات وجوائز من خلال مشاركتها في بعض المعارض الجماعية الدولية.

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